В Тюменской области помогли найти работу 15 тысячам человек
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Отмечается, что всего с начала 2023 года за помощью в поиске работы обратились 24,9 тыс. человек.
За этот же период местные работодатели заявили 19,7 тыс. вакансий.
В регионе в настоящее время наиболее востребованы специалисты в сфере строительства (2,7 тыс. вакансий), а также в образовании, госуправлении и ремонте транспорта (суммарно 9,2 тыс. вакансий).
Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии года.