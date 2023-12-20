В Тюменской области помогли найти работу 15 тысячам человек

В Тюменской области в январе — декабре 2023 года 15 тыс. жителей региона нашли новую работу.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Отмечается, что всего с начала 2023 года за помощью в поиске работы обратились 24,9 тыс. человек.

За этот же период местные работодатели заявили 19,7 тыс. вакансий.

В регионе в настоящее время наиболее востребованы специалисты в сфере строительства (2,7 тыс. вакансий), а также в образовании, госуправлении и ремонте транспорта (суммарно 9,2 тыс. вакансий).

Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии года.