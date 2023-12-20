Опрошенные RT юристы объяснили, можно ли хранить и читать книги Акунина

Опрошенные RT юристы разъяснили, можно ли хранить, читать или перепродавать книги писателя Бориса Акунина*, который включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Как пояснила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, ограничение по использованию самих книг «не представляется необходимым».

«У людей, которые имеют книги у себя на полках, им нравится читать, например, Фандорина или другие произведения, конечно, они не будут изыматься... В фильмах, в которые были вложены средства, использовался труд очень большого количества людей, может быть, будут указывать, что Акунин был внесён в такой список, сложно сейчас сказать заранее. Человек своими действиями навлёк на себя совершенно справедливые решения компетентных органов, а как будут дальше действовать с его произведениями, уже увидим после того, как пройдёт время и компетентные органы примут решение. Его деятельность как человека, который оправдывает терроризм, запретят финансировать, в том числе от продажи его же произведений», — добавила эксперт.

В свою очередь, адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский также отметил, что на сегодняшний день нет никаких ограничений в чтении книг Акунина.

«Они не внесены в список экстремистской, запрещённой литературы. Что касается их перепродажи, то здесь я тоже не вижу никакой проблемы, главное, чтобы деньги не поступали непосредственно Акунину... На мой взгляд, нельзя на сегодняшний день продавать его книги каким-то сетям, когда деньги идут непосредственно ему, можно попасть под статью о финансировании террористической деятельности. А для простых граждан пока на сегодняшний день ничего не изменилось», — рассказал собеседник RT.

По словам юриста Ивана Соловьёва, на сегодняшний день ограничений гражданско-правового или административного характера на книги и фильмы по книгам Акунина нет.

«Соответственно, их можно демонстрировать, продавать, менять, читать... Однако если Акунин будет включён в реестр иноагентов, то в таком случае при упоминании об этом авторе необходимо будет делать обязательную в таких случаях маркировку. Также может быть проведена экспертиза книг Акунина на предмет экстремизма, и если какая-то из них будет признана экстремистской и включена в соответствующий реестр, то такая книга будет подлежать изъятию из продажи, а лица, её читающие или демонстрирующие, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в выпускающем книги Акунина издательстве «Захаров» проводятся обыски.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 18.12.2023.