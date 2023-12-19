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Терапевт Водовозов рассказал о пользе клиновидной подушки для сна

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Врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов рассказал об особенностях клиновидной подушки и при каких заболеваниях человеку нужно спать, держа голову в приподнятом положении.
Терапевт Водовозов рассказал о пользе клиновидной подушки для сна
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez

«Например, у человека бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких либо ещё какие-то проблемы с проходимостью бронхиального дерева. Да, действительно, небольшое поднятие головы ему облегчает жизнь, потому что во время сна в таком положении ему легче дышать», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Специалист также отметил, что приподнятое положение головы во время сна полезно людям с сердечной недостаточностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), а также при ночном апноэ.

Что касается угла подъёма подушки, то он должен зависеть от заболевания, обратил внимание Водовозов.

«Обычно подъём специальной клиновидной подушки — это где-то между 10—15 градусами. Одной такой подушки, как правило, более чем достаточно. Она, во-первых, обеспечивает ощутимый подъём, а во-вторых, не уменьшает комфорт во время сна», — заключил терапевт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал о важности сна для метеозависимых людей.

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