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Врач Спахов рассказал о важности сна для метеозависимых людей

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Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, как метеозависимым людям улучшить своё самочувствие во время магнитной бури.
Врач Спахов рассказал о важности сна для метеозависимых людей
  • Gettyimages.ru
  • © Artfoliophoto

«Хороший и достаточный сон очень важен в такие периоды. Чувствуете себя неважно? Спите. Тем более пик придётся на выходные дни. Очень хороша и полезна релаксация — аутотренинг, медитация, лёгкая расслабляющая гимнастика, прогулки на природе», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, людям с кардиологическими и неврологическими заболеваниями может потребоваться дополнительная терапия.

Ранее доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус в беседе с телеканалом «360» заявила, что вспышки на Солнце происходят регулярно и безвредны для большинства людей.

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