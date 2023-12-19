RT: в Екатеринбурге девочка жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу

В Екатеринбурге забрали из семьи и госпитализировали 13-летнюю девочку, которая жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу.

Отмечается, что в школу девочке запрещала ходить её религиозная мать.

Как рассказал RT руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас женщину отправили на психиатрическую экспертизу.

Он добавил, в квартире нашли много икон и фотографию Распутина.

По словам источника RT в правоохранительных органах, семья девочки состояла на учёте: опека неоднократно к ним ходила, но мать не открывала дверь.

Девочку после обследования поместят в детское учреждение, рассказали RT.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с URA.RU рассказал, что в настоящий момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.

По данным источника RT, родители умершей двухлетней девочки из Красноярска, которую с рождения лишили белковой пищи, считают себя невиновными в её смерти.