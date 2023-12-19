RT в Telegram
Подпишись

RT: в Екатеринбурге девочка жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу

Короткая ссылка
В Екатеринбурге забрали из семьи и госпитализировали 13-летнюю девочку, которая жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу.
RT: в Екатеринбурге девочка жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу
  • РИА Новости

Отмечается, что в школу девочке запрещала ходить её религиозная мать.

Как рассказал RT руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас женщину отправили на психиатрическую экспертизу.

Он добавил, в квартире нашли много икон и фотографию Распутина.

По словам источника RT в правоохранительных органах, семья девочки состояла на учёте: опека неоднократно к ним ходила, но мать не открывала дверь.

Девочку после обследования поместят в детское учреждение, рассказали RT.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с URA.RU рассказал, что в настоящий момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.

По данным источника RT, родители умершей двухлетней девочки из Красноярска, которую с рождения лишили белковой пищи, считают себя невиновными в её смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить