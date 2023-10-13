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В Красноярске предъявлено обвинение жителям, чья дочь умерла от истощения

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В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре, чья двухлетняя дочь скончалась от истощения после того, как родители с рождения лишили ребёнка белковой пищи и лечили нетрадиционными методами.
В Красноярске предъявлено обвинение жителям, чья дочь умерла от истощения
  • РИА Новости

Об этом информирует Следственный комитет России по Красноярскому краю.

«В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре в ряде преступлений в отношении двухлетней дочери», — говорится в сообщении.

По данным следствия, жители Красноярска с момента рождения ребёнка не осуществляли качественное и своевременное кормление девочки, а именно исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко.

Из-за этого у ребёнка развились хроническое расстройство питания и анемия, добавили в ведомстве.

Отмечается, что обвиняемые полностью отказались от медицинской помощи ребёнку, обращаясь только к специалистам нетрадиционной медицины.

Девочка скончалась в апреле.

Ранее суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.

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