В Красноярске предъявлено обвинение жителям, чья дочь умерла от истощения
- РИА Новости
Об этом информирует Следственный комитет России по Красноярскому краю.
«В Красноярске предъявлено обвинение супружеской паре в ряде преступлений в отношении двухлетней дочери», — говорится в сообщении.
По данным следствия, жители Красноярска с момента рождения ребёнка не осуществляли качественное и своевременное кормление девочки, а именно исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко.
Из-за этого у ребёнка развились хроническое расстройство питания и анемия, добавили в ведомстве.
Отмечается, что обвиняемые полностью отказались от медицинской помощи ребёнку, обращаясь только к специалистам нетрадиционной медицины.
Девочка скончалась в апреле.
Ранее суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.