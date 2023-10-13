Источник RT: родители умершей девочки из Красноярска считают себя невиновными

По данным источника RT, родители умершей двухлетней девочки из Красноярска, которую с рождения лишили белковой пищи, считают себя невиновными в её смерти.

Денис и Светлана Ж. не показывали детей врачам, избегали вакцинаций и предпочитали нетрадиционные методы медицины. При этом они отрицают свою причастность к какой-либо секте, а отказ от мяса, рыбы и молока они объяснили непереносимостью белка и проблемами с желудком у дочери.

«Семья считалась благополучной, обеспеченной. У отца свой бизнес по изготовлению и продаже сыродавленого масла. Когда следователи пришли к ним в квартиру, увидели, что в холодильнике были лишь помидоры, капуста, кабачки, корень имбиря и другие фрукты и овощи. Родители пояснили, что этим и кормили всегда детей», — сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Пара находится под подпиской о невыезде. У них есть ещё две дочери в возрасте четырёх и семи лет. Дети живут с ними. При этом семья и состояние их дочек находится под контролем органов опеки.

Максимальное наказание, которое может грозить родителям, — три года колонии.

«Официальная причина смерти девочки — коронавирусная инфекция. И родители, скорее всего, будут использовать это в своей защите. Но у ребёнка были обнаружены хроническое расстройство питания и анемия, что в целом и могло привести к смерти. К тому же есть вопрос, почему родители, после того как девочке стало плохо, два дня не обращались к врачам», — сказал источник.

Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.