Источник RT: родители умершей девочки из Красноярска считают себя невиновными
- РИА Новости
Денис и Светлана Ж. не показывали детей врачам, избегали вакцинаций и предпочитали нетрадиционные методы медицины. При этом они отрицают свою причастность к какой-либо секте, а отказ от мяса, рыбы и молока они объяснили непереносимостью белка и проблемами с желудком у дочери.
«Семья считалась благополучной, обеспеченной. У отца свой бизнес по изготовлению и продаже сыродавленого масла. Когда следователи пришли к ним в квартиру, увидели, что в холодильнике были лишь помидоры, капуста, кабачки, корень имбиря и другие фрукты и овощи. Родители пояснили, что этим и кормили всегда детей», — сообщил источник RT в правоохранительных органах.
Пара находится под подпиской о невыезде. У них есть ещё две дочери в возрасте четырёх и семи лет. Дети живут с ними. При этом семья и состояние их дочек находится под контролем органов опеки.
Максимальное наказание, которое может грозить родителям, — три года колонии.
«Официальная причина смерти девочки — коронавирусная инфекция. И родители, скорее всего, будут использовать это в своей защите. Но у ребёнка были обнаружены хроническое расстройство питания и анемия, что в целом и могло привести к смерти. К тому же есть вопрос, почему родители, после того как девочке стало плохо, два дня не обращались к врачам», — сказал источник.
Ранее Следственный комитет сообщил, что паре в Красноярске предъявлен ряд обвинений по делу о смерти их дочери, не получавшей белковой пищи.