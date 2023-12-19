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В Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»

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Для посетителей московского фестиваля «Путешествие в Рождество» электронные городские сервисы приготовили подарки.
В Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что подарки от проектов «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город заданий» можно получить в пунктах «Миллион призов».

Для этого надо пройти определённые задания, которые включают в себя посещение фестивальных активностей, ледового катка, а также участие в «Рождественском квесте».

Заработанные баллы можно будет обменять на поощрения или на необычные новогодние подарки.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на 36 московских площадках с 15 декабря по 8 января.

Ранее сообщалось, что в усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия.

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