В Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что подарки от проектов «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город заданий» можно получить в пунктах «Миллион призов».
Для этого надо пройти определённые задания, которые включают в себя посещение фестивальных активностей, ледового катка, а также участие в «Рождественском квесте».
Заработанные баллы можно будет обменять на поощрения или на необычные новогодние подарки.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на 36 московских площадках с 15 декабря по 8 января.
Ранее сообщалось, что в усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия.