В усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках: «Коломенское», «Царицыно, «Остафьево», «Люблино» и «Михалково» — посетителей ждут детские ёлки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии, балы-маскарады.
Также для гостей приготовлены новогодние почтовые станции, где можно отправить праздничные открытки близким.
Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.
Ранее сообщалось, что тематические дни пройдут в рамках «Новогодней почты» в Петербурге.