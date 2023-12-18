В усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия

В Москве 25 декабря откроется фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках: «Коломенское», «Царицыно, «Остафьево», «Люблино» и «Михалково» — посетителей ждут детские ёлки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии, балы-маскарады.

Также для гостей приготовлены новогодние почтовые станции, где можно отправить праздничные открытки близким.

Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.

Ранее сообщалось, что тематические дни пройдут в рамках «Новогодней почты» в Петербурге.