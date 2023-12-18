RT в Telegram
Подпишись

В усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия

Короткая ссылка
В Москве 25 декабря откроется фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима».
В усадьбах Москвы пройдут новогодние мероприятия
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В нескольких усадьбах и музеях-заповедниках: «Коломенское», «Царицыно, «Остафьево», «Люблино» и «Михалково» — посетителей ждут детские ёлки, балы, народные гулянья и тематические экскурсии, балы-маскарады.

Также для гостей приготовлены новогодние почтовые станции, где можно отправить праздничные открытки близким.

Регистрация на мероприятия будет доступна через специальный новогодний раздел сервиса Russpass.

Ранее сообщалось, что тематические дни пройдут в рамках «Новогодней почты» в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить