Большинство российских школьников на каникулах будут заниматься учёбой

Около 66% россиян, принявших участие в новом исследовании, рассказали, что их дети проведут каникулы за учёбой.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart и A2:Research.

Так, россияне надеются, что в новом году их дети будут уделять больше времени учёбе и экзаменам (47%), приобретут новые хобби и увлечения (34%) и повысят средний балл по важным предметам (16%).

Респонденты заявили, что на каникулах их дети будут подтягивать некоторые сложные предметы (28%), готовиться к экзаменам и освежать знания (26%), будут заняты освоением будущей профессии (11%).

При этом только 20% родителей готовы самостоятельно заниматься со своими детьми. 45% выберут онлайн-курсы, 32% планируют отправить детей учиться очно.

Ранее в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области напомнили, что, согласно СанПиН, дети 7—8 лет не должны проводить за компьютером более 80 минут в день.