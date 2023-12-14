Специалисты напомнили, сколько времени детям можно проводить за компьютером

В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области напомнили, что, согласно СанПиН, дети 7—8 лет не должны проводить за компьютером более 80 минут в день.

Это время включает дистанционное обучение и досуг, проведённый за гаджетами, пишет URA.RU.

Также, согласно нормам, ученики 3—4-х классов могут проводить за компьютером не более 90 минут в день, 5—9-х классов — не более 120 минут, 10—11-х классов — не более 170 минут.

Кроме того, на школьных занятиях использование компьютеров и ноутбуков не должно превышать 20—25 минут для младших классов, 30 минут — для среднего звена, 35 минут — для старшеклассников.

Всего в течение школьного дня за ПК и ноутбуками ученики младших классов могут проводить до 40 минут, среднее звено — до 60 минут, старшеклассники — до 70 минут.

Ранее аналитики онлайн-школы Rebotica провели исследование и выяснили, какие подарки мечтают получить на Новый год российские школьники. Так, у детей в возрасте от восьми до 14 лет топ возглавили различные гаджеты: смартфоны, наушники, колонки, планшеты, VR-гарнитура.