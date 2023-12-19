Ребёнок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при российском президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Об этом информирует ТАСС.

Как сказано в материале, мальчик до 2019 года жил в Ярославской области с родителями. Когда отец ребёнка погиб в 2019 году, мама отвезла его на Украину к бабушке в Винницкую область.

Позже мама не смогла самостоятельно забрать ребёнка из-за запрета на въезд граждан России на Украину.

Он встретился с мамой в аэропорту Внуково.

Ранее вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что киевские власти разработали систему вербовки несовершеннолетних для совершения преступлений.

7 декабря Государственная дума приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания России к ООН из-за нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка.