RT в Telegram
Подпишись

Госдума приняла обращение к ООН о нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка

Короткая ссылка
Государственная дума приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания России к ООН из-за нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка.
Госдума приняла обращение к ООН о нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Отмечается, что проект был принят в ходе пленарного заседания.

Совет Федерации также рассмотрел и принял проект обращения к ООН в ходе своего заседания 7 декабря. 

Как ранее сообщалось, российские парламентарии обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира из-за имеющихся свидетельств систематических зверских и аморальных преступлений украинских военных против детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить