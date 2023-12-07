Госдума приняла обращение к ООН о нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что проект был принят в ходе пленарного заседания.
Совет Федерации также рассмотрел и принял проект обращения к ООН в ходе своего заседания 7 декабря.
Как ранее сообщалось, российские парламентарии обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира из-за имеющихся свидетельств систематических зверских и аморальных преступлений украинских военных против детей.