Госдума приняла обращение к ООН о нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка

Государственная дума приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания России к ООН из-за нарушении Украиной конвенции о правах ребёнка.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что проект был принят в ходе пленарного заседания.

Совет Федерации также рассмотрел и принял проект обращения к ООН в ходе своего заседания 7 декабря.

Как ранее сообщалось, российские парламентарии обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира из-за имеющихся свидетельств систематических зверских и аморальных преступлений украинских военных против детей.