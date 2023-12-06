В ГД внесли проект обращения к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребёнка

В Государственную думу России внесли проект обращения к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребёнка из-за преступных действий киевского режима.

Данный проект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В проекте отмечается, что российские парламентарии обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира из-за имеющихся свидетельств систематических зверских и аморальных преступлений украинских военных против детей.

Ранее сообщалось, что международный комитет Совета Федерации обсудит проект обращения российского парламента к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребёнка.