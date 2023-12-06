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В ГД внесли проект обращения к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребёнка

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В Государственную думу России внесли проект обращения к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребёнка из-за преступных действий киевского режима.
В ГД внесли проект обращения к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребёнка
  • РИА Новости

Данный проект опубликован в базе данных нижней палаты парламента. 

В проекте отмечается, что российские парламентарии обращаются к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира из-за имеющихся свидетельств систематических зверских и аморальных преступлений украинских военных против детей.

Ранее сообщалось, что международный комитет Совета Федерации обсудит проект обращения российского парламента к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребёнка.

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