Совфед обсудит обращение к ООН из-за нарушения Киевом конвенции о правах ребёнка
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
В материале отмечается, что комитет Совфеда обсудит обращение палат Федерального собрания России к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции организации о правах ребёнка из-за «преступных действий» Киева.
В октябре российский посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались в Европе без надзора.