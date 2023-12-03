Совфед обсудит обращение к ООН из-за нарушения Киевом конвенции о правах ребёнка

Международный комитет Совета Федерации 4 декабря обсудит проект обращения российского парламента к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребёнка.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что комитет Совфеда обсудит обращение палат Федерального собрания России к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции организации о правах ребёнка из-за «преступных действий» Киева.

В октябре российский посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались в Европе без надзора.