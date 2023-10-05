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Мирошник: более 23 тысяч украинских детей в Европе оказались без надзора

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Более 23 тыс. вывезенных с Украины детей оказались в Европе без надзора, заявил российский посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: более 23 тысяч украинских детей в Европе оказались без надзора
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

Об этом пишет ТАСС.

Как он сообщил на пресс-конференции, посвящённой проблеме нарушения прав детей на Украине, ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в 2023 году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были вывезены туда.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что история с «похищением детей» из зон боевых действий придумана и раздута.

Он подчеркнул, что вывоз детей — это попытка спасти их из детских домов.

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