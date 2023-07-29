Узнать больше

Путин: история с «похищением детей» из зоны боевых действий придумана и раздута

Короткая ссылка
История с «похищением детей» из зон боевых действий придумана и раздута, это попытка спасти их из детских домов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем просто, никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли?» — сказал глава государства журналистам.

В июне президент отметил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни и здоровье.

Также он подчеркнул, что российские власти никогда не были против воссоединения детей со своими семьями, если объявляются их родственники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить