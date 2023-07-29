Путин: история с «похищением детей» из зоны боевых действий придумана и раздута

История с «похищением детей» из зон боевых действий придумана и раздута, это попытка спасти их из детских домов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем просто, никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли?» — сказал глава государства журналистам.

В июне президент отметил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни и здоровье.

Также он подчеркнул, что российские власти никогда не были против воссоединения детей со своими семьями, если объявляются их родственники.