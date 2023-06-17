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Путин заявил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни и здоровье.
Путин заявил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине
  • AP

«По поводу детей. Дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, — вот что происходило», — сказал российский президент в ходе встречи с лидерами стран Африки.

По словам Путина, никто не собирался разлучать детей с семьями.

«Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — отметил он.

Также президент подчеркнул, что российские власти никогда не были против воссоединения детей со своими семьями, если объявляются их родственники.

В апреле уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

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