Кузнецова: Киев создал систему вербовки несовершеннолетних в преступных целях

Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова заявила, что киевские власти разработали систему вербовки несовершеннолетних для совершения преступлений.

Об этом она сказала в ходе заседания комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей.

«Киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сенаторы Совета Федерации приняли обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевских властей в отношении детей.