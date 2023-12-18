Кузнецова: Киев создал систему вербовки несовершеннолетних в преступных целях
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе заседания комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей.
«Киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сенаторы Совета Федерации приняли обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевских властей в отношении детей.