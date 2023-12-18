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Кузнецова: Киев создал систему вербовки несовершеннолетних в преступных целях

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Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова заявила, что киевские власти разработали систему вербовки несовершеннолетних для совершения преступлений.
Кузнецова: Киев создал систему вербовки несовершеннолетних в преступных целях
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе заседания комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей.

«Киевский режим создал целую систему вербовки школьников для совершения преступлений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сенаторы Совета Федерации приняли обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевских властей в отношении детей.

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