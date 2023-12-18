В Ставропольском крае прививку от ОРВИ сделали 1,3 млн человек

В управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю заявили, что в регионе прививку от ОРВИ сделали 1 323 984 человека.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу управления.

В число привитых входят 4198 беременных женщин и 330 438 детей.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае остаётся на низком уровне.

В регионе циркулируют вирусы гриппа А и другие респираторные инфекции: риновирус, бокавирус, аденовирус.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в 2023 году в регионе более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа.