RT в Telegram
Подпишись

В Ставропольском крае прививку от ОРВИ сделали 1,3 млн человек

Короткая ссылка
В управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю заявили, что в регионе прививку от ОРВИ сделали 1 323 984 человека.
В Ставропольском крае прививку от ОРВИ сделали 1,3 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу управления.

В число привитых входят 4198 беременных женщин и 330 438 детей.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае остаётся на низком уровне.

В регионе циркулируют вирусы гриппа А и другие респираторные инфекции: риновирус, бокавирус, аденовирус.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в 2023 году в регионе более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить