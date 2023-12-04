В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,6 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надёжным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — сказала Стригункова.
Она также отметила, что кампания по вакцинации против гриппа завершена.
Ранее терапевт, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал рекомендации, как себя вести при заболевании гриппом.