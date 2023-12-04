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В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,6 млн человек

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в 2023 году в регионе более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,6 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надёжным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — сказала Стригункова.

Она также отметила, что кампания по вакцинации против гриппа завершена.

Ранее терапевт, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал рекомендации, как себя вести при заболевании гриппом.

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