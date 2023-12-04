В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,6 млн человек

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в 2023 году в регионе более 4,6 млн человек сделали прививку от гриппа.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надёжным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», — сказала Стригункова.

Она также отметила, что кампания по вакцинации против гриппа завершена.

Ранее терапевт, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал рекомендации, как себя вести при заболевании гриппом.