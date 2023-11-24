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Врач Рябков посоветовал заболевшим гриппом оставаться дома

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Терапевт, врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал рекомендации, как себя вести при заболевании гриппом.
Врач Рябков посоветовал заболевшим гриппом оставаться дома
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Лучше всего остаться дома и изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

«Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец. Пейте больше жидкости. Регулярно проветривайте помещение. Обратитесь за медицинской помощью. Важно следить за режимом дня, больше отдыхать. Старайтесь питаться более сбалансированно, рацион должен включать больше овощей и фруктов, чтобы организм получал витамины», — сказал Рябков.

Также терапевт обратил внимание на то, что не стоит игнорировать лечение и ждать, когда болезнь пройдёт сама собой. Это может привести к обострению хронических заболеваний.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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