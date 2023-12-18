Калужская область получит 540 млн рублей на переоснащение двух больниц

В Калужской области направят 540 млн рублей на переоснащение городской больницы №5 и Детской городской больницы.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на сайт правительства России.

Отмечается, что на выделенные средства приобретут около 2,3 тыс. единиц оборудования, в числе которых рентген-аппараты, эндоскопические системы, бактерицидные облучатели, радиохирургические ножи, медицинские холодильники, стоматологические инструменты.

Решение о переоборудовании медучреждений было принято на заседании правительства России 15 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что детскую областную больницу в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют в 2026 году.