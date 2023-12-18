Калужская область получит 540 млн рублей на переоснащение двух больниц
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на сайт правительства России.
Отмечается, что на выделенные средства приобретут около 2,3 тыс. единиц оборудования, в числе которых рентген-аппараты, эндоскопические системы, бактерицидные облучатели, радиохирургические ножи, медицинские холодильники, стоматологические инструменты.
Решение о переоборудовании медучреждений было принято на заседании правительства России 15 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что детскую областную больницу в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют в 2026 году.