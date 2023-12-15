В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют детскую больницу

Детскую областную больницу в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют в 2026 году.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, до 2024 года приведут в порядок шесть корпусов медучреждения. Ещё два отремонтируют в 2025—2026 годах.

Кроме того, на базе больницы планируется создать образовательный центр для научно-практических конференций и мастер-классов по проведению операций.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе возвели медицинский центр общей площадью 2000 кв. м.