В Нижнем Новгороде капитально отремонтируют детскую больницу
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, до 2024 года приведут в порядок шесть корпусов медучреждения. Ещё два отремонтируют в 2025—2026 годах.
Кроме того, на базе больницы планируется создать образовательный центр для научно-практических конференций и мастер-классов по проведению операций.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе возвели медицинский центр общей площадью 2000 кв. м.