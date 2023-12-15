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На Ямале построили модульный медцентр в Аксарке

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В Ямало-Ненецком автономном округе возвели медицинский центр общей площадью 2000 кв. м.
На Ямале построили модульный медцентр в Аксарке
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на депстрой ЯНАО.

Объект, расположенный в Аксарке Приуральского района, стал одним из крупнейших модульных объектов в округе. Комплекс состоит из трёх блоков, соединённых теплым переходом.

«В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для шести специальных автомобилей», — рассказали в департаменте.

После открытия центра к работе приступят около 30 медиков.

Ранее сообщалось, что в больницы Удмуртии пришли на работу более 700 специалистов.

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