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Стоматолог Сотникова рассказала, в каких случаях головная боль связана с зубной

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Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова прокомментировала взаимосвязь головной боли с состоянием зубов.
Стоматолог Сотникова рассказала, в каких случаях головная боль связана с зубной
  • Gettyimages.ru

«Боль в носовых пазухах может быть признаком давления и воспаления в области зубов верхнего ряда. В этом случае человек ощущает сильную пульсацию или давление, оно часто сопровождается заложенностью носа и болью в горле», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Сотникова, нередко причиной головных болей в теменной и затылочной области становится неправильный прикус.

Также головную боль могут вызвать зубы мудрости.

«Во время прорезывания и роста зубы мудрости давят на соседние, а также на челюстную кость. Это может приводить к головной боли», — заключила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма — его недостаток может привести к снижению иммунитета и росту сердечно-сосудистых заболеваний.

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