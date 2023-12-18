Стоматолог Сотникова рассказала, в каких случаях головная боль связана с зубной

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова прокомментировала взаимосвязь головной боли с состоянием зубов.

«Боль в носовых пазухах может быть признаком давления и воспаления в области зубов верхнего ряда. В этом случае человек ощущает сильную пульсацию или давление, оно часто сопровождается заложенностью носа и болью в горле», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Сотникова, нередко причиной головных болей в теменной и затылочной области становится неправильный прикус.

Также головную боль могут вызвать зубы мудрости.

«Во время прорезывания и роста зубы мудрости давят на соседние, а также на челюстную кость. Это может приводить к головной боли», — заключила врач.

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