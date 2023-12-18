RT в Telegram
Подпишись

Программу полного оснащения машин скорой в Москве завершат до конца года

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам соцразвития Москвы Анастасия Ракова заявила, что до конца 2023 года в столице завершат программу полного оснащения машин скорой помощи по единому стандарту.
Программу полного оснащения машин скорой в Москве завершат до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Ракова, с 2022 года закуплено для машин скорой помощи 700 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), свыше 1,6 тыс. электрокардиографов, более 1,2 тыс. дефибрилляторов-мониторов и другой техники. Всего приобретено свыше 3,6 тыс. единиц оборудования на сумму более 2,5 млрд рублей.

До конца декабря 2023 года всю технику установят в машинах скорой помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал капитальный ремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить