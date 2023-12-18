Программу полного оснащения машин скорой в Москве завершат до конца года

Заммэра по вопросам соцразвития Москвы Анастасия Ракова заявила, что до конца 2023 года в столице завершат программу полного оснащения машин скорой помощи по единому стандарту.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила Ракова, с 2022 года закуплено для машин скорой помощи 700 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), свыше 1,6 тыс. электрокардиографов, более 1,2 тыс. дефибрилляторов-мониторов и другой техники. Всего приобретено свыше 3,6 тыс. единиц оборудования на сумму более 2,5 млрд рублей.

До конца декабря 2023 года всю технику установят в машинах скорой помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал капитальный ремонт в терапевтическом корпусе №4 ГКБ №15 имени Филатова.