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Врач Шугушев посоветовал сделать тест на COVID-19 при первых признаках простуды

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Доктор медицинских наук главный кардиолог центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев заявил, что из всех инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ) коронавирусная инфекция может дать наиболее быстро развивающиеся осложнения.
Врач Шугушев посоветовал сделать тест на COVID-19 при первых признаках простуды
  • РИА Новости

Прежде всего при первых проявлениях заболевания следует сделать экспресс-тест, чтобы подтвердить или, напротив, исключить коронавирус и понимать, какую схему лечения применять, объяснил специалист в интервью «Российской газете».

При гриппе следует принимать противовирусные лекарства, при других видах ОРВИ — симптоматическое лечение в зависимости от наличия насморка, кашля, першения и боли в горле и т. д.

«Если течение заболевания осложняется — несколько дней продолжается высокая температура, развивается пневмония, то нужно обратиться к врачу — возможно, потребуется лечение антибиотиками под присмотром врача», — отметил Шугушев.

Ранее доктор медицинских наук терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ростом числа случаев микоплазменной инфекции в России. Он отметил, что заболевание сложно диагностировать из-за отсутствия выраженных проявлений.

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