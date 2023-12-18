RT в Telegram
Подпишись

Врач Уланкина назвала признаки хронического стресса

Короткая ссылка
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о признаках, которые говорят о наличии хронического стресса.
Врач Уланкина назвала признаки хронического стресса
  • Gettyimages.ru

«Многие ловили себя на том, что во время нервного ожидания или напряжённых раздумий начинают дёргать или качать ногой, раскачиваться из стороны в сторону, двигать челюстью, щёлкать суставами пальцев», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, таким образом организм пытается «сбросить» лишнюю энергию и справиться с напряжением, поскольку нервная система тесно связана с мышечной.

Также о стрессе, отметила Уланкина, говорят попытки успеть сделать несколько дел одновременно, суетливые и быстрые движения, невозможность сосредоточиться на одном процессе.

«Человек переживает, что может чего-то не успеть и столкнуться после этого с негативными последствиями, осуждением, наказанием. Поэтому он старается сделать множество дел одновременно и суетится. Чаще всего такой стиль поведения приводит не к повышению эффективности, а к ошибкам и провалам, что в свою очередь усиливает стресс», — заключила эксперт.

Ранее самарские учёные представили тест на определение склонности к депрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить