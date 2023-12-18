Врач Уланкина назвала признаки хронического стресса

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о признаках, которые говорят о наличии хронического стресса.

«Многие ловили себя на том, что во время нервного ожидания или напряжённых раздумий начинают дёргать или качать ногой, раскачиваться из стороны в сторону, двигать челюстью, щёлкать суставами пальцев», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, таким образом организм пытается «сбросить» лишнюю энергию и справиться с напряжением, поскольку нервная система тесно связана с мышечной.

Также о стрессе, отметила Уланкина, говорят попытки успеть сделать несколько дел одновременно, суетливые и быстрые движения, невозможность сосредоточиться на одном процессе.

«Человек переживает, что может чего-то не успеть и столкнуться после этого с негативными последствиями, осуждением, наказанием. Поэтому он старается сделать множество дел одновременно и суетится. Чаще всего такой стиль поведения приводит не к повышению эффективности, а к ошибкам и провалам, что в свою очередь усиливает стресс», — заключила эксперт.

Ранее самарские учёные представили тест на определение склонности к депрессии.