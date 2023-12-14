Самарские учёные представили тест на определение склонности к депрессии

В Международном научно-образовательном центре нейропсихиатрии Самарского государственного медуниверситета разработали онлайн-калькулятор — тестирование, с помощью которого можно определить склонность к депрессии.

В основе программы лежит рейтинговая шкала для оценки смешанных состояний итальянского учёного Джузеппе Тавормины, сообщает sovainfo.ru.

Вся процедура занимает около пяти минут. Программа предлагает ответить на 11 вопросов, а затем подсчитывает результат.

Разработка будет полезна как узким специалистам, так и врачам общей практики. А в будущем создатели планируют внедрить рекомендации по терапии.

Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.