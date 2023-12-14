Самарские учёные представили тест на определение склонности к депрессии
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В основе программы лежит рейтинговая шкала для оценки смешанных состояний итальянского учёного Джузеппе Тавормины, сообщает sovainfo.ru.
Вся процедура занимает около пяти минут. Программа предлагает ответить на 11 вопросов, а затем подсчитывает результат.
Разработка будет полезна как узким специалистам, так и врачам общей практики. А в будущем создатели планируют внедрить рекомендации по терапии.
Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.