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Врач Аникина: одной из причин длительного кашля может быть стресс

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Врач-невролог кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что причиной длительного кашля может быть стресс. Такой кашель носит название психогенного.
Врач Аникина: одной из причин длительного кашля может быть стресс
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

Причин у длительного кашля может быть несколько: хроническая пневмония, аллергия, регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, а также стресс, объяснила врач в интервью Радио Sputnik.

Психогенный кашель может развиться у людей с повышенной тревожностью. Он может возникать при эмоциональном разговоре или психотравмирующей ситуации, но отсутствует ночью.

Если в ходе обследования становится ясно, что кашель вызван стрессом, лечением этого состояния займётся невролог или психиатр, заключила Аникина.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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