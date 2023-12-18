Врач Аникина: одной из причин длительного кашля может быть стресс
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Причин у длительного кашля может быть несколько: хроническая пневмония, аллергия, регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, а также стресс, объяснила врач в интервью Радио Sputnik.
Психогенный кашель может развиться у людей с повышенной тревожностью. Он может возникать при эмоциональном разговоре или психотравмирующей ситуации, но отсутствует ночью.
Если в ходе обследования становится ясно, что кашель вызван стрессом, лечением этого состояния займётся невролог или психиатр, заключила Аникина.
Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.