Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы о запрете абортов в частных клиниках.

Об этом говорится в материале газеты «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Указывается, что члены комитета пришли к выводу, что нужно сохранить право россиян выбирать врача и медучреждение для проведения прерывания беременности.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах о доступности абортов в частных клиниках необходимо действовать очень аккуратно.