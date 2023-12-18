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Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы о запрете абортов в частных клиниках.
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Об этом говорится в материале газеты «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Указывается, что члены комитета пришли к выводу, что нужно сохранить право россиян выбирать врача и медучреждение для проведения прерывания беременности.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах о доступности абортов в частных клиниках необходимо действовать очень аккуратно.

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