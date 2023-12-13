В Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты

В Государственную думу внесён проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

РИА Новости

Соответствующий документ доступен в думской базе данных. Документом предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», — говорится в тексте законопроекта. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.