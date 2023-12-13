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В Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты

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В Государственную думу внесён проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.
В Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты
  • РИА Новости

Соответствующий документ доступен в думской базе данных.

Документом предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.

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