В Госдуму внесли законопроект о запрете частным клиникам делать аборты
- РИА Новости
Соответствующий документ доступен в думской базе данных.
Документом предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», — говорится в тексте законопроекта.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.