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Кузнецова: законодатели работают над исключением абортов из частных клиник

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова объяснила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.
Кузнецова: законодатели работают над исключением абортов из частных клиник
  • Gettyimages.ru

«На законодательном уровне сейчас ведётся работа над выведением услуг абортов из частных клиник», — заявила она РИА Новости.

По её словам, соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения.

Ранее члены комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области согласились с предложением запретить частным клиникам проводить аборты, но рекомендовали убрать из проекта изменений в федеральный закон поправку о сокращении срока для возможного прерывания беременности с 12 до 8 недель.

В Крыму заявили, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях полуострова.

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