Кузнецова: законодатели работают над исключением абортов из частных клиник
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«На законодательном уровне сейчас ведётся работа над выведением услуг абортов из частных клиник», — заявила она РИА Новости.
По её словам, соответствующие инициативы уже принимаются на уровне регионов, важно поддержать эти решения.
Ранее члены комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области согласились с предложением запретить частным клиникам проводить аборты, но рекомендовали убрать из проекта изменений в федеральный закон поправку о сокращении срока для возможного прерывания беременности с 12 до 8 недель.
В Крыму заявили, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях полуострова.