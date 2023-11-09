Минздрав: частные клиники Крыма больше не будут делать аборты
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«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу», — сообщил он.
Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально заявили Минздраву о своём добровольном отказе проводить аборты.
Теперь обратиться за подобной операцией можно только в государственные медицинские организации. Скорупский считает, что таким образом женщины смогут принимать «взвешенное и обдуманное решение».
Ранее Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности.