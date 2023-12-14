Путин высказался об идее запрета абортов в частных клиниках
По его словам, в настоящий момент соответствующего запрета нет.
«Что касается всяких запретов, я сейчас вспомнил в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело, это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения, увеличению жертв отравлений этими суррогатами. Здесь, в этой области... о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — сказал он.
Путин отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины не шли на искусственное прерывание беременности.
«Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — подчеркнул он.
Решение проблемы с абортами Путин видит в обращении к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также в улучшении материального благосостояния граждан.
Ранее в Государственную думу был внесён законопроект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.