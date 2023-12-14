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Путин высказался об идее запрета абортов в частных клиниках

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Президент России Владимир Путин прокомментировал идею запрета абортов в частных клиниках.

По его словам, в настоящий момент соответствующего запрета нет.

«Что касается всяких запретов, я сейчас вспомнил в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело, это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения, увеличению жертв отравлений этими суррогатами. Здесь, в этой области... о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно», — сказал он.

Путин отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины не шли на искусственное прерывание беременности.

«Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — подчеркнул он.

Решение проблемы с абортами Путин видит в обращении к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также в улучшении материального благосостояния граждан.

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

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