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Муфтии России разделили позицию Путина по абортам

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Мнение президента России Владимира Путина о том, что в вопросе абортов следует действовать аккуратно, встретило поддержку со стороны председателей мусульманских духовных управлений страны.
Муфтии России разделили позицию Путина по абортам
  • Gettyimages.ru

Подводя итоги 2023 года, Путин обратил внимание, что в России нет запрета на аборты, однако люди почему-то «говорят о какой-то вакханалии и запрете». Власти, по словам президента, заинтересованы, чтобы женщины сохраняли жизни детей, однако их права должны соблюдаться.

Как отметил в беседе с РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, позиция главы государства находит отклик в исламских принципах уважения к жизни и семейным ценностям.

«Жизнь в любой форме является священным даром, который должен быть защищён», — заявил он, добавив, что только Всевышний наделён правом давать и отнимать жизнь.

Ранее глава российского государства высказался об идее запрета абортов в частных клиниках. Путин подчеркнул, что такого запрета в настоящий момент нет.

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