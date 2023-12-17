В результате атаки БПЛА в Липецкой области никто не пострадал

В результате атаки украинских дронов в Липецкой области никто не пострадал, заявил глава региона Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — сообщил он.

Артамонов подчеркнул, что беспилотники ВСУ впервые попытались атаковать регион.

Ранее в Минобороны России сообщали, что системы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.

Позже российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над регионом.