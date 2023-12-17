В результате атаки БПЛА в Липецкой области никто не пострадал
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«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — сообщил он.
Артамонов подчеркнул, что беспилотники ВСУ впервые попытались атаковать регион.
Ранее в Минобороны России сообщали, что системы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.
Позже российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над регионом.