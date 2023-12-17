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Над Волгоградской областью сбили ещё два дрона ВСУ

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Российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над Волгоградской областью.
Над Волгоградской областью сбили ещё два дрона ВСУ
  • РИА Новости

«Утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа... Средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.

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