Над Волгоградской областью сбили ещё два дрона ВСУ
- РИА Новости
«Утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа... Средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — сообщили в Минобороны России.
Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.