Над Волгоградской областью сбили ещё два дрона ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили ещё два дрона ВСУ над Волгоградской областью.

«Утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа... Средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — сообщили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате атак разрушений и жертв не зафиксировано.