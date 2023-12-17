При попытке атаки ВСУ беспилотниками в Волгоградской области никто не пострадал

В результате попытки ВСУ атаковать беспилотниками Волгоградскую область никто не пострадал, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня, ранним утром 17 декабря, на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение военным украинской армии в районе восьми населённых пунктов, расположенных на Донецком направлении.