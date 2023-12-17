При попытке атаки ВСУ беспилотниками в Волгоградской области никто не пострадал
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«Сегодня, ранним утром 17 декабря, на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет», — цитирует его ТАСС.
Ранее в ведомстве сообщали, что системы ПВО России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Также бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение военным украинской армии в районе восьми населённых пунктов, расположенных на Донецком направлении.