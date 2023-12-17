Бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение военным украинской армии в районе восьми населённых пунктов, расположенных на Донецком направлении.

Соответствующую информацию в беседе с РИА Новости предоставил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Уточняется, что поражение военным ВСУ нанесено в районах Курдюмовки, Клещеевки, Богдановки, Артёмовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки.

Он также напомнил, что в течение суток на данном направлении ВСУ потеряли до 290 военных раненными и убитыми.

Также сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли поражение штурмовой группе 12-й бригады спецназначения «Азов»* у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.