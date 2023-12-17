ВС России нанесли поражение штурмовой группе «Азова» у Серебрянского лесничества
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
Он уточнил, что артиллерийские расчёты группировки поразили три опорных пункта и района сосредоточения живой силы и техники боевиков ВСУ.
В результате противник потерял до 100 человек.
Ранее стало известно, что десантники Вооружённых сил России в течение недели овладели сетью из девяти опорных пунктов украинской армии в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.