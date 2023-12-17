Бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесли поражение штурмовой группе 12-й бригады спецназначения «Азов»* у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Он уточнил, что артиллерийские расчёты группировки поразили три опорных пункта и района сосредоточения живой силы и техники боевиков ВСУ.

В результате противник потерял до 100 человек.

Ранее стало известно, что десантники Вооружённых сил России в течение недели овладели сетью из девяти опорных пунктов украинской армии в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.