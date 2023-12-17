Десантники Вооружённых сил России в течение недели овладели сетью из девяти опорных пунктов украинской армии в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели разветвлённой сетью окопов и траншей ВСУ с девятью опорниками к северу от Артёмовска.

Также в министерстве уточнили, что на подавление сопротивления ВСУ у десантников России уходило от 40 минут до двух суток на самом укреплённом опорном пункте.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, военные группировки «Запад» Вооружённых сил России уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении.

Накануне сообщалось, что бойцы ВДВ России уничтожили украинскую радиолокационную станцию с помощью беспилотников «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.