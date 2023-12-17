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Военные группировки «Запад» уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

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Военные группировки «Запад» Вооружённых сил России уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении.

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что бойцы разведподразделения 1-й гвардейской танковой армии «Запада» выявили скопление украинских солдат на позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам.

«Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как боевая задача была выполнена, российские разведчики осуществили многокилометровый марш к месту эвакуации.

Накануне сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили на Краснолиманском направлении два танка и более 250 военных украинской армии.

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