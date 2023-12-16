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ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении два танка и 250 военных ВСУ

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Вооружённые силы России уничтожили на Краснолиманском направлении два танка и более 250 военных украинской армии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» ВС России Александра Савчука.

Он отметил, что было нанесено поражение штурмовым группам 44-го стрелкового батальона украинских войск, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Также бомбардировочная авиация нанесла удары по военным и технике 67-й мехбригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов.

В результате украинская армия потеряла более 250 бойцов, два танка, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ России уничтожили украинскую радиолокационную станцию с помощью беспилотников «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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