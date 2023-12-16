Бойцы ВДВ России уничтожили украинскую РЛС «Ланцетами» в Херсонской области
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.
Отмечается, что также с помощью «Ланцетов» были выведены из строя и уничтожены самоходная установка М109 Paladin и буксируемая гаубица западного производства с тягачом и расчётом.
Ранее сообщалось, что бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии западной группировки войск Вооружённых сил России сорвала ротацию подразделения украинской армии на Купянском направлении.
Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области