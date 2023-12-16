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Бойцы ВДВ России уничтожили украинскую РЛС «Ланцетами» в Херсонской области

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Бойцы ВДВ России уничтожили украинскую радиолокационную станцию с помощью беспилотников «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Министерство обороны.

Отмечается, что также с помощью «Ланцетов» были выведены из строя и уничтожены самоходная установка М109 Paladin и буксируемая гаубица западного производства с тягачом и расчётом.

Ранее сообщалось, что бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии западной группировки войск Вооружённых сил России сорвала ротацию подразделения украинской армии на Купянском направлении.

Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области

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