Бронегруппа мотострелков ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии западной группировки войск Вооружённых сил России сорвала ротацию подразделения украинской армии на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что ВСУ на фоне непогоды пытались осуществить ротацию своих наблюдателей, занимавших первый эшелон на линии боевого соприкосновения. Эта попытка не увенчалась успехом, отметили в российском оборонном ведомстве.

Российская бронегруппа вскрыла передвижение ВСУ. В результате огня из пушек БМП-2 были уничтожены пикап и до 10 украинских военных.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю в плен ВС России сдались 82 украинских военных.