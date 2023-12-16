В Крыму рассказали о профилактических медицинских мероприятиях для жителей

В Крыму почти миллион жителей прошли профилактические медицинские мероприятия с начала 2023 года. Выполнение плана оценивается в 96,3%.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Мероприятия направлены на своевременное обнаружение сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.

«В текущем году диспансеризацию прошли 479 026 человек. Профилактические медицинские осмотры для всех граждан проводятся ежегодно, в текущем году их прошли 92 293 человека», — заявил глава регионального Минздрава Константин Скорупский.

По его словам, углублённую диспансеризацию прошли 49 478 жителей.

Кроме того, обследованы 354 896 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию в течение 11 месяцев 2023 года.