RT в Telegram
Подпишись

В Крыму рассказали о профилактических медицинских мероприятиях для жителей

Короткая ссылка
В Крыму почти миллион жителей прошли профилактические медицинские мероприятия с начала 2023 года. Выполнение плана оценивается в 96,3%.
В Крыму рассказали о профилактических медицинских мероприятиях для жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Мероприятия направлены на своевременное обнаружение сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний.

«В текущем году диспансеризацию прошли 479 026 человек. Профилактические медицинские осмотры для всех граждан проводятся ежегодно, в текущем году их прошли 92 293 человека», — заявил глава регионального Минздрава Константин Скорупский.

По его словам, углублённую диспансеризацию прошли 49 478 жителей.

Кроме того, обследованы 354 896 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. жителей Удмуртии прошли диспансеризацию в течение 11 месяцев 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить