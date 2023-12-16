Педиатр Татаркина назвала конструктор из магнитных шариков опасным подарком для детей

Педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина заявила, что самым опасным подарком для детей может быть конструктор из небольших магнитных шариков.

«На первый взгляд конструктор из магнитных шариков — это полезная игрушка для развития ребёнка. Но желание пробовать на вкус даже несъедобное не покидает детей любого возраста. Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если ребёнок проглотит два шарика и более, то опасность для его жизни многократно возрастает.

Как считает Татаркина, к опасным можно отнести и игрушки с пропеллером, а также игрушечное оружие (например, дротики с острыми наконечниками).

«Выбрать подарок для ребёнка — это такая простая и в то же время сложная задача, так как необходимо учитывать не только развивающие качества, но и безопасность. И именно безопасность ребёнка должна быть приоритетом при выборе игрушки», — заключила врач.

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