Фитнес-эксперт Жидкин посоветовал не прерывать тренировочный процесс в праздники

Сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов «А ну-ка, девушки!», ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин посоветовал людям, занимающимся спортом, не прекращать занятия более чем на две недели.

«Прекращение занятий спортом на 14 дней и более может ухудшить работоспособность сердечно-сосудистой системы, снизить мышечную массу», — предупредил эксперт в разговоре с RuNews24.

Организм человека не любит изменений, предупредил Жидкин. Напротив, он пытается достичь гомеостаза (способность организма сохранять стабильность внутренней среды), поэтому после перерыва бывает так сложно возобновить тренировочный процесс.

В праздничные дни надо запланировать себе одну-две тренировки в неделю для поддержания формы, заключил он.

Ранее врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.